جروس: تأهلنا على حساب القادسية رغم الظروف الصعبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك إنها ليلة مليئة بالمشاعر وكانت نهايتها سعيدة بعد التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية على حساب القادسية الكويتي.

وتأهل الزمالك إلى ثمن نهائي البطولة العربية بعد تعادله مع القادسية الكويتي إيجابيا بنتيجة (1-1). "تابع التفاصيل"

وأكد جروس أنه يوجه الشكر للاعبي الفريق على الأداء المميز والإصرار على الفوز والصعود للدور الثاني للبطولة، مؤكدا بأن الفريق حضر الى الكويت من أجل الصعود واستكمال المشوار العربي ، ونجح في تحقيق الهدف المطلوب من اللقاء .

وأضاف جروس أنه كان يدرك جيدا بأن المواجهة ستكون صعبة، موجها شكره الى الجماهير المصرية الكبيرة في الكويت ووقوفها خلف فريقه .

وأشاد جروس بأداء اللاعبين على الرغم من حرارة الجو المرتفعة خلال الـ٩٠ دقيقة حيث استطاع لاعبوه التغلب عليها .