ليلي علوي تصل حفل ختام مهرجان الجونة

وصلت منذ قليل، الفنانة ليلى علوي، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي تنتهي اليوم فعاليات دورته الثانية المنعقدة بمدينة الجونة.

كما وصل أيضًا نخبة من النجوم اللامعين إلى مسرح المهرجان، للمشاركة في حفل الختام، من بينهم منى زكي، صبا مبارك، أمينة خليل، بسمة، إياد نصار، ريهام عبد الغفور، ماجد المصري، باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، ياسمين صبري، أحمد داوود، إنجي المقدم، محمد فراج، مي سليم، محمد لطفي، كمال أبو رية، أحمد مالك، طارق الإبياري، رشا مهدي.

ويختتم مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، فعاليات دورته الثانية، التي قد بدأت في العشرين من سبتمبر الجاري، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.