مدرب القادسية يعتذر لجماهيره بعد الخروج أمام الزمالك

قدم الروماني ايوان مارين مدرب فريق القادسية الكويتي اعتذاره لجماهير فريقه بعد الخروج من بطولة كأس زايد للأندية العربية على يد الزمالك المصري بعد تعادلهما 1 / 1 اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 للمسابقة.



واقتنص الزمالك بطاقة الصعود للدور المقبل، مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي يتم الاحتكام إليها حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة البطولة، وذلك عقب تعادلها ذهابا بدون أهداف.



وقال مارين في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء "المباراة كانت صعبة والقادسية كان الأفضل في الشوط الثاني لكن سوء الحظ وقف أمام ترجمة الفرص إلى أهداف".



أشاد مدرب القادسية بالزمالك، الذي وصفه بالفريق الكبير الذي استطاع اقتناص الفرص والتأهل، مضيفا أنه من سوء حظ فريقه أن وقع أمام الفريق المصري في المسابقة.



أوضح مارين "نجحنا في التعادل وقمت بثلاثة تبديلات لتسجيل هدف التقدم لكن الوقت كان ضيقا جدا"، موضحا ان القادسية كان يستحق التأهل.