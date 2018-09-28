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تركيا: انخفاض عجز التجارة الخارجية بنسبة 59٪ في أغسطس

أنقرة - د ب ا
نشر فى : الجمعة 28 سبتمبر 2018 - 11:41 ص | آخر تحديث : الجمعة 28 سبتمبر 2018 - 11:41 ص

انخفض عجز التجارة الخارجية لتركيا على أساس سنوي، بنسبة 59% في أغسطس الماضي، حسبما أعلنت هيئة الإحصاء التركية (تركستات) اليوم الجمعة.

ووفقًا لتركستات، انخفضت واردات تركيا بنسبة 22.7% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دولار في أغسطس، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 6.5% لتصل إلى 12.4 مليار دولار، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

في الشهر الماضي ، بلغ عجز التجارة الخارجية لتركيا 2.4 مليار دولار، بانخفاض عن 5.9 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي أغسطس 2018، بلغت واردات تغطية الصادرات 83.6% في حين كانت 69.1% في أغسطس 2017، بحسب تركستات.


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