رونالدو يهنىء صلاح على جائزة بوشكاش

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هنأ البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي على فوزه بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2018 والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتوج صلاح بالجائزة عن هدفه في مرمى إيفرتون خلال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، بعد منافسة مع عدة أهداف أخرى، أبرزهم هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه السابق ريال مدريد في ممرى يوفنتوس ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام: "هدف صلاح يستحق الفوز بجائزة بوشكاش، وأنا أتقدم له بالتهنئة على فوزه بالجائزة".

وأضاف: "أتقدم بالتهنئة أيضا للوكا مودريتش على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم، فهو يستحقها".