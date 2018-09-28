محكمة يابانية ترفض دعوى لوقف إعادة تشغيل مفاعل نووي

رفضت محكمة محلية يابانية اليوم الجمعة طلب السكان المحليين بوقف عملية إعادة تشغيل مفاعل نووي في محطة أكيتا لتوليد الطاقة النووية بمحافظة إهيمه غرب البلاد.

وقال قاضي المحكمة - حسبما ذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية - إن المفاعل يفي بمعايير اللوائح النووية، وأنه لا يمثل مخاطر تنطوي على تهديد للحياة.

فيما أعرب السكان المعارضون لتشغيل المفاعل رقم "3" عن خيبة أملهم تجاه قرار المحكمة، مشيرين إلى خطر وقوع حوادث، كما أنه يوجد بركان بالقرب من المنطقة علاوة على احتمالية حدوث زلزال كبير.

كما وصف هيرويوكي كاواي، المحامي عن السكان في هذه القضية، القرار بأنه سئ للغاية، زاعمًا أن المحكمة تنفذ ما يقوله مؤيدو إعادة تشغيل المفاعل.

ولفتت الشبكة اليابانية إلى أن المفاعل قد أغلق في أكتوبر الماضي بغرض إجراء عمليات تفتيش دورية وظل مغلقًا وفقًا لأمر قضائي آخر قد أصدرته محكمة منفصلة، غير أن هذا الأمر تم إيقاف تنفيذه يوم /الثلاثاء/ الماضي، الأمر الذي مهد الطريق لشركة شيكوكو للطاقة الكهربائية لإعادة تشغيل المفاعل الشهر المقبل.