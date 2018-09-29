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إسبانيول يتعادل مع رايو فايكانو بالدوري الإسباني

د ب أ
نشر فى : الجمعة 28 سبتمبر 2018 - 11:21 م | آخر تحديث : الجمعة 28 سبتمبر 2018 - 11:21 م

فرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على لقاء إسبانيول مع مضيفه رايو فايكانو اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ارتفع رصيد فايكانو إلى خمس نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، ومازالت لديه مباراة مؤجلة، فيما رفع إسبانيول رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.

وبادر راؤول دي توماس بالتسجيل لفايكانو في الدقيقة السادسة، لكن إسبانيول رد بهدفين عن طريق بورخا إجليسياس وإيستيبان جرانيرو في الدقيقتين 19 و45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، أحرز جايل كاكوتا هدف التعادل لفايكانو في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

حاول إسبانيول خطف النقاط الثلاث في اللحظات الأخيرة ولكن باءت جميع محاولاته بالفشل، ليكتفي كلا الفريقين بالحصول على نقطة وحيدة.


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