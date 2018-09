كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، عن عدم إقتناعه بتتويج محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018.

وقال المهاجم السويدي في مقطع فيديو نشر خلال حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:« لا أرى أن هدف محمد صلاح هو الأفضل في العام الماضي، أعتقد أن كريستيانو رونالدو سجل هدفاً أفضل ضد يوفنتوس في دوري الأبطال، لكنني لم أر الأهداف المرشحة لأن هدفي لم يكن من ضمنهم، لذلك لم أهتم بمتابعة الحفل ولا مشاهدة الأهداف المرشحة».

وكان مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي قد توج اليوم من قبل غرفة التجارة السويدية في لوس أنجلوس بجائزة «جائزة إلياسون ميريت»، والتي يحصل عليها الذين ساهموا بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والسويد في التجارة والثقافة والعلوم و فن.

