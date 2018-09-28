قال المهندس خالد ناصف، نائب وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن إعادة هيكلة منظومة الضرائب كاملة يستغرق نحو عامين لهيكلة جميع مأموريات الضرائب بالمحافظات، موضحًا أن هيكلة المنظومة يساهم في توحيد نظم العمل والخدمات المقدمة للممول.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الوزارة نشرت 500 نقطة تحصيل إلكترونية في مأموريات الضرائب والمنافذ الجمركية للمبالغ الأقل من المبالغ المسموح بها في البنوك، مشيرًا إلى نجاح نظام التحصيل الالكتروني لمتحصلات الضرائب والبنوك بنسبة 80%.

وتابع: «النظام الجديد يوفر سهولة في الأداء، وقلة الوقت، فضلًا عن أن الشباك الواحد مطلوب للمستثمرين»، موضحًا أن هناك تعاون مع وزارة التخطيط لتحصيل المدفوعات الحكومية إلكترونيًا من خلال نشر 1260 نقطة تحصيل حكومية كخطوة أولى لحين تفعيل الكارت الحكومي الموحد.