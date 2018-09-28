الجمعة 28 سبتمبر 2018 6:25 م القاهرة القاهرة 33°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل يتأثر «الأهلي» بانسحاب شركة صلة السعودية من رعاية النادي؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. «المالية»: إعادة هيكلة منظومة الضرائب بشكل كامل يستغرق عامين

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 28 سبتمبر 2018 - 6:04 م | آخر تحديث : الجمعة 28 سبتمبر 2018 - 6:04 م

قال المهندس خالد ناصف، نائب وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن إعادة هيكلة منظومة الضرائب كاملة يستغرق نحو عامين لهيكلة جميع مأموريات الضرائب بالمحافظات، موضحًا أن هيكلة المنظومة يساهم في توحيد نظم العمل والخدمات المقدمة للممول.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الوزارة نشرت 500 نقطة تحصيل إلكترونية في مأموريات الضرائب والمنافذ الجمركية للمبالغ الأقل من المبالغ المسموح بها في البنوك، مشيرًا إلى نجاح نظام التحصيل الالكتروني لمتحصلات الضرائب والبنوك بنسبة 80%.

وتابع: «النظام الجديد يوفر سهولة في الأداء، وقلة الوقت، فضلًا عن أن الشباك الواحد مطلوب للمستثمرين»، موضحًا أن هناك تعاون مع وزارة التخطيط لتحصيل المدفوعات الحكومية إلكترونيًا من خلال نشر 1260 نقطة تحصيل حكومية كخطوة أولى لحين تفعيل الكارت الحكومي الموحد.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك