السيسي يصل القاهرة عائداً من اجتماعات الأمم المتحدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة، عائدًا من نيويورك، بعد مشاركته فى اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان في استقبال الرئيس عدد من كبار رجال الدولة في مقدمتهم اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، واللواء محسن عبدالنبي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، ووزيرة الاستثمار سحر نصر

وكان الرئيس السيسي قد ألقى كلمة مصر في الاجتماع العام للأمم المتحدة، وقمة نيلسون مانديلا للسلام، وقمة الدول الـ77، كما التقى بعدد من كبار زعماء العالم، على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو