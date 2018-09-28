أعلنت السيدة الأولى في الولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، قبل يومين، أنها ستزور عددا من الدول الإفريقية خلال شهر أكتوبر المقبل، وعلى رأسها مصر.

وقالت ميلانيا في بيان إنها ستزور مصر وغانا وملاوي وكينيا، في أول رحلة دولية كبيرة لها من أجل الترويج لرعاية الطفولة والتعليم.

بالرجوع إلى التاريخ ستجد أن ميلانيا ليست سيدة البيت الأبيض الوحيدة التي وضعت مصر ضمن اهتماماتها، وعلى رأس البلاد التي تقرر زيارتها، فالكثير من زوجات الرؤوساء الأمريكان زاروا مصر خلال تربعهم على عرش البيت الأبيض أو حتى بعدما غادروه.

وترصد الشروق في هذا التقرير أبرز زيارات سيدات البيت الأبيض إلى مصر.

• هيلاري كلينتون

في عام 1994، زار الرئيس الأمريكي، بيل كلينتون، منطقة الأهرامات بصحبة زوجته هيلاري كلينتون، واصطحبت قرينة الرئيس الأسبق سوزان مبارك هيلاري كلينتون في الجولة، بينما كان جمال مبارك يرافق الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.

وفي هذه الزيارة كانت كيلنتون صفتها الرسمية «سيدة البيت الأبيض»، إلا أنها تعتبر الأوفر حظًا وأكثر من زاروا مصر من بين نظائرها، ولكن حدث ذلك بكثرة بعدما تولت منصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما.

• بات نيكسون

في عام 1979 زار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، ريتشارد نيسكون، وزوجته بات نيكسون الأهرامات، وذلك في أعقاب زيارتهما للقاهرة عام 1974، وكان بصحبتهما الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وزوجته جيهان.

• روزالين كارتر

في صورة شهيرة للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يظهر فيها وهو يجلس على مائدة وبجواره زوجته روزالين سميث كارتر وابنته، يشاهدون رقص الفنانة نجوى فؤاد، خلال زيارتهم لمصر.

ونشر عبد الوهاب السهيتي، أحد أقدم مصوري جريدة "الأهرام" المصرية هذه الصورة، وكتب معلقًا عليها بأنها "تنشر لأول مرة.. من أرشيفي الخاص"، لافتًا إلى أن الصورة التقطت في بداية ثمانينيات القرن الماضي.

• لورا بوش

وفي عام 2005، زارت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية وقتها لورا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش منطقة الأهرامات، كما زارت وقتها ستديو مصر حيث كان يتم تصوير برنامج الأطفال الشهير «عالم سمسم» بصحبة سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق مبارك، الذي كان ينتج تحت رعاية وزارتي التربية والتعليم والإعلام بتمويل من وكالة المعونة الامريكية.

• جاكلين كنيدي

التقت هذه الصور في عام 1974 لسيدة البيت الأبيض السابقة، في ذلك الحين، جاكلين كينيدي خلال زيارتها لمصر، وتظهر في الصور وهي تستمتع بمشاهدة رقص الفنانة زيزي مصطفى، وفي صورة أخرى تركب جملا في منطقة الأهرامات.