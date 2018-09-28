جونسون يدعو ماي لتغيير مسار محادثات البريكست

دعا وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى التخلي عن خطة "تشيكرز" وتغيير مسار المحادثات في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الـ"بريكست".

وقال جونسون في مقاله بصحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، "إننا بقدومنا الاَن للشهور الأخيرة لمفاوضات البريكست لقد حانت اللحظة ليس فقط حول أهمية تقرير نوعية العلاقة التي نرغب فيها مع الاتحاد الأوروبي بل تقرير من نحن في حال إيماننا بأهمية مؤسساتنا الديمقراطية كما يجب أيضا أن نقرر إذا كان لدينا الجرأة للوفاء بتعليمات الشعب البريطاني لمغادرة الاتحاد واستعادة السيطرة على قوانيننا وحياتنا".

ووصف وزير الخارجية البريطاني السابق خطة ماي التي تعرف بـ" تشيكرز" بإلاهانة الاخلاقية والفكرية والكارثة الديمقراطية.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني السابق أن الحكومة البريطانية قدمت أداء هزيلاً في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه كان هناك فشل جماعي للحكومة في تنفيذ تفويض الشعب.

جاء هجوم جونسون على ماي قبل يومين من مؤتمر حزب المحافظين العام لتكثيف الضغوط على رئيسة الوزراء التي كافحت لتوحيد حزبها وراء خطتها حتى مع اقتراب الموعد النهائي لبريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

وتقضي "خطة تشيكرز" ببقاء بريطانيا في منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي خاصة بالمنتجات الصناعية والزراعية، لكن بعض مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي قالوا إن الخطة تعني أن قطاعات في الاقتصاد البريطاني ستظل خاضعة للقواعد التي تقرها بروكسل.