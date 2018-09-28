«مصر» تبحث الاستفادة من تجربة «أندونيسيا» في النهوض بالسياحة

«المشاط»: الاتفاق عل زيادة التعاون السياحي بين مصر وأندونيسيا



اتفقت مصر وأندونيسيا، على زيادة التعاون في المجال السياحي خلال الفترة المقبلة، على أن يقوم الجانب الأندونيسي بعمل خطة عمل يحدد فيها احتياجات شركات السياحة الأندونيسية من الجانب المصري لتنشيط السياحة بين البلدين، ويتم عرضها على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط منتصف نوفمبر المقبل، جاء ذلك خلال لقاء وزيرة السياحة، أمس الخميس، بالسفير حلمي فوزي، سفير أندونيسيا بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجال السياحي.

وعرضت «المشاط» خلال اللقاء، ملامح الحملة الترويجية الجديدة للوزارة، والتي ستطلق قريبًا.

وأشارت إلى أن الوزارة بصدد تحديث أدواتها الترويجية؛ لتواكب التغييرات السريعة والمتلاحقة في هذا المجال عالميًا، مضيفة أن الوزارة ستستعين بتحالف مصري - دولي لمجموعة شركات ليتولى مهمة الترويج للسياحة المصرية في الخارج.

وأضافت، أن آليات التسويق الجديدة ستكون أكثر مرونة، وأنه سيتم تطويع هذه الآليات وفقًا لمتطلبات كل سوق سياحي، مما يجعل الحملات أكثر فاعلية في الأسواق المستهدفة.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع سفراء الدول المختلفة في مصر، لتوطيد علاقات الشراكة معهم في الترويج لمصر بالأسواق السياحية بهذه الدول، وتحديد الأدوات التسويقية التي تناسب كل منها.

وواصلت: «الوزارة بصدد إعلان برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة، والذي يحتوي على عدة محاور ومنها العمل على تطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، ومراجعة وتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية (‪New Norms‬) لتتماشى مع المعايير الدولية، لتعظيم تنافسية قطاع السياحة في مصر.

ومن جانبه أكد سفير أندونيسيا بالقاهرة، حرص دولة إندونيسيا على التعاون مع مصر في مجالات السياحة، وزيادة الحركة السياحية البينية بين البلدين.