«كاف» يغرم الأهلي ماديًا ويحرمه من الجماهير مع إيقاف التنفيذ

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قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغريم النادي الأهلي 20 ألف دولار، بسبب توجيه جماهير المارد الأحمر هتافات مسيئة ومعادية، والخروج عن النص، خلال لقاء حوريا كوناكري الغيني بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بخلاف ذلك فقد قرر الكاف حرمان الأهلي من جماهيره لمباراتين مع إيقاف التنفيذ.

مما يعني بأن الجماهير ستتواجد بشكل طبيعي خلال لقاء وفاق سطيف الجزائري بنصف نهائي دوري الأبطال والمقرر لها 2 أكتوبر المقبل، ولكن في حالة تكرار الهتافات المسيئة، سيتم تطبق عقوبة مضاعفة.

وأكد مصدر مسئول من النادي الأهلي لبوابة "الشروق" بأن مجلس إدارة القلعة الحمراء سيتعامل مع الأزمات المطروحة بعد الإنتهاء من عمومية اللائحة، والتي ستقام صباح اليوم الجمعة.