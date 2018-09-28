«قضائية الشيوخ الأمريكي» توافق على ترشيح «كافانو» للمحكمة العليا

• جمهوري كبير يدعو لتأجيل التصويت النهائي



صوتت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، بفارق ضئيل لصالح ترشيح بريت كافانو لعضوية المحكمة العليا، لتنتقل عملية اعتماده إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه للتأكيد النهائي على ترشيحه على الرغم من مزاعم الاعتداء الجنسي وسوء السلوك من جانبه.

وكان للسناتور الجمهوري جيف فليك ثقله في اللحظة الأخيرة، عندما قال إنه سيصوت "بنعم"، لكنه يريد أن يجري مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" تحقيقا بشأن المزاعم بسوء سلوك كافانو.

وقال فليك: "أعتقد أنه سيكون من المناسب تأجيل عملية تصويت المجلس لمدة لا تزيد على أسبوع". وكان فليك صاحب الصوت المتأرجح ذى التأثير الحاسم على اللجنة وقد يقوم بدور حيوي في العملية النهائية للتأكيد على ترشيح لكافانو.

وجاءت تصريحات فليك بعد مفاوضات مكثفة مع الديمقراطيين بعيدا عن الأضواء.

وسيعتمد قرار تأجيل إجراء عملية التصويت النهائية على زعماء كل من أغلبية مجلس الشيوخ وأقليته.