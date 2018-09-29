البارزاني: منصب رئاسة الجمهورية العراقية سيحسم عبر تصويت النواب الكرد بالبرلمان

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني أن منصب رئاسة الجمهورية سيحسم عبر تصويت النواب الكرد داخل مجلس النواب العراقي.

وقال البارزاني - في بيان عقب لقائه بالمرشح عن الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح في آربيل وأوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الجمعة - إن: "منصب الرئاسة استحقاق لشعب كردستان ولا يحق لأي شخص أو حزب أن يستأثر به دون العودة لشعب كردستان".

وأضاف البارزاني أن "الاتحاد الوطني قدم مرشحا للرئاسة بشكل منفرد ودون استشارة أي طرف، فقام حزبنا بتقديم مرشح آخر"، مبينًا أنه "من الواضح أن معظم القوى السياسية العراقية تفضل أن تتفق الأطراف السياسية الكردية على مرشح محدد للمنصب".

وتابع البارزاني أن الحل الأمثل هو أن يصوت النواب الكرد في مجلس النواب العراقي لهذا المنصب، وأي مرشح يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات يفوز بالمنصب.