عائشة بن أحمد: أتمنى أن أرى مثل مهرجان الجونة في البلدان العربية

عبرت الممثلة التونسية، عائشة بن أحمد، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى التنظيم الجيد، وحسن اختيار الأفلام المشاركة في المسابقات.

وأضاف «بن أحمد»، خلال تصريحات لفضائية «سي بي سي»، على هامش فعاليات ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، أنها شعرت كثيرًا بالارتياح في مدينة الجونة، متابعة: «أتمنى أشوف مهرجان زي مهرجان الجونة في البلدان العربية».

وعن أعمالها الفنية المقبلة، أوضحت أنها حاليًا تقرأ عددًا من الأعمال السينمائية والدرامية، وستختار بينها خلال الأسبوع المقبل، وينتظر أن تعلن عن الأمر فور توقيع العقود.

ويختتم مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، فعاليات دورته الثانية، التي قد بدأت في العشرين من سبتمبر الجاري، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.