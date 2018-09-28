تحسن نمو مبيعات التجزئة في البرتغال في أغسطس واستقرار معدل البطالة

أعلن مكتب الإحصاء البرتغالي اليوم الجمعة، تحسن معدل نمو مبيعات التجزئة في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بالشهرين السابقين، فيما ظل معدل البطالة ثابتا، دون تغيير.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة سنوية تبلغ 3.8%، مقابل زيادة نسبتها 2.2% في يوليو، وكان معدل نمو مبيعات التجزئة وصل إلى ذروته في البرتغال في مايو الماضي بنسبة 5.8%، وعلى أساس شهري، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% في أغسطس بعد شهرين من التراجع.

وعلى صعيد منفصل، ذكر مكتب الإحصاء أن معدل البطالة، ظل مستقرا في أغسطس عند نسبة 6.8% للشهر الثاني على التوالي.