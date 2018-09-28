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الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدخل الخان الأحمر ويمنع الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة

رام الله أ ش أ
نشر فى : الجمعة 28 سبتمبر 2018 - 2:06 م | آخر تحديث : الجمعة 28 سبتمبر 2018 - 2:19 م

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة البوابة الحديدية التي تغلق الطريق المؤدي إلى قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن جنود الاحتلال أغلقوا البوابة الحديدة ومنعوا الدخول أو الخروج من القرية بشكل مفاجئ من أجل منع المواطنين القادمين لأداء صلاة الجمعة في الخان الأحمر.
وفي سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشارع الرئيسي أو ما يعرف بشارع 60 جنوب شرق نابلس ومنعت المواطنين من المرور حتى سيرا على الأقدام، بحجة تنظيم "ماراثون" للمستوطنين.
وكان قد أعلن سابقا عن تنظيم "ماراثون" للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ينطلق من مستوطنة "راحاليم" باتجاه مستوطنتي "شيلو وجفعات اريئيل"، على حدود قرية اللبن الشرقية باتجاه ترمسعيا وسنجل.


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