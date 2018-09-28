ياسمين صبري من الجونة: فيلم «الديزل» كان تجربة صعبة وانتهت

أشادت الفنانة ياسمين صبري، بمهرجان الجونة، الذي كان رائعًا في دورته الأولى، مشيرة إلى وجود تحسن ملحوظ في هذا الدورة، وظهر ذلك في ورش العمل، والندوات والنقاشات.

وأضافت «صبري»، خلال تصريحات لفضائية «سي بي سي»، على هامش فعاليات ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، أن أبرز ما يميز المهرجان هذا العام هو النقاشات التي تمت مع الضيوف الأجانب، متابعة: «بتسأليهم بتفكروا إزاي، وبتختاروا أدوراكم الجديدة بناء على إيه؟».

وأشادت كذلك الفنانة الشابة بفيلم «يوم الدين»، للمخرج أبو بكر شوقي، مستطردة أنه تجربة جديدة ومختلفة، نظرًا لأن بطل الفيلم عاش قصة شبيهة بأحداثه، لذلك فهي تعتبر الفيلم فخرًا بالنسبة لها.

وعن مشاركتها في فيلم «الديزل» مع الفنان محمد رمضان، أوضحت أن تجربة العمل في هذا الفيلم، لم تكن ميسرة، فقد استمر العمل فيه حوالي 8 أشهر، تخللتها الكثير من التوقفات، لأنها أصيبت أثناء العمل، متابعة: «اتلخبطت في ردود فعل الجمهور، وكمان الإيرادات، لكن كان دور مختلف وظروفه كانت صعبة، بس الحمد لله خلص».

ويختتم مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، فعاليات دورته الثانية، التي قد بدأت في العشرين من سبتمبر الجاري، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.