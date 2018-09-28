منح جائزة «بيتر ماكلر» الإعلامية إلى صحفي من مونتينجرو لمكافحته الجريمة المنظمة

منحت جائزة بيتر ماكلر التي تكافىء شجاعة وأخلاقيات الصحفيين، مساء أمس الخميس، إلى الصحفي المونتينجري يوفو مارتينوفيتش المتخصص في إجراء تحقيقات حول الجريمة المنظمة وجرائم الحرب في البلقان والملاحق قضائيا في بلاده.

وقد أنشئت هذه الجائزة قبل عشر سنوات في ذكرى رئيس تحرير وكالة الصحافة الفرنسية السابق لأمريكا الشمالية بيتر ماكلر الذي توفي بشكل مفاجىء عام 2008 عن 58 عاما.

ولم يتمكن مارتينوفيتش (44 عاما) الذي عمل لوسائل إعلام كبرى مثل "بي بي سي" و"ذي ايكونوميست" والاذاعة الامريكية العامة "ان بي ار"، من حضور حفل تكريمه في نيويورك لانه محروم من جواز سفره في انتظار محاكمته التي يمكن أن تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن 15 عاما.

وقال في كلمة مقتضبة عبر الفيديو من مركز الصحافة الاستقصائية في بودجوريتسا: "إنه لشرف كبير أن أتسلم هذه الجائزة وأن أواصل العمل رغم العراقيل التي يواجهها الصحفيون في هذا القسم من أوروبا" الذي يصبح "سلطويا بشكل متزايد".

وسبق أن أمضى مارتينوفيتش 15 شهرا في السجن قبل أن يفرج عنه ويبقى تحت المراقبة في يناير 2017 في انتظار محاكمته.

ويتهمه قضاء مونتينجرو، مارتينوفيتش بأنه جزء من شبكة مهربي مخدرات، لكنه أكد على الدوام أنه لم يتصل مع شبكات إجرامية إلا لإجراء تحقيقات عنها. وكان اعتقاله في عام 2015 أثار موجة تنديد واسعة من قبل منظمات غير حكومية.

وكان الصحفي يعمل خصوصا على التحقيق حول العصابة العالمية "بينك بانثر" (النمر الوردي) المؤلفة من سارقين من يوغوسلافيا السابقة وتنسب اليها مئات السرقات على محلات مجوهرات في العالم.