الاتحاد الأوروبي يخفض طموحات خفض الانبعاثات لعام 2030

قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، مساء أمس الخميس، إن ميجيل آرياس كانيتي، مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، قد تخلى عن خطته لرفع أهداف الاتحاد الأوروبي للمناخ لعام 2030، وسط معارضة من ألمانيا والدول الأعضاء الأخرى بالتكتل.

وكان كانيتي دعا الاتحاد الأوروبي في أغسطس الماضي، إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بواقع 45%، مقارنة بعام 1990، وهو هدف طموح، أكبر من هدف الـ40% الذي تم الاتفاق عليه.

وقال كانيتي لـ«د.ب.أ»، إن هدفي هو طرح القضية أمام الدول الأعضاء أواخر العام الجاري، وتم سحب ذلك الهدف من جدول الأعمال، بسبب معارضة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والصناعات الألمانية وبعض الدول الأعضاء مثل بولندا والمجر.

وأعرب كانيتي عن أمله في توصل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على هدف أعلى، بحلول موعد الاجتماع المقبل لوزراء البيئة داخل الأوروبيين في التاسع من أكتوبر المقبل.

ويعتبر ذلك مؤشرا مهما قبل المحادثات الدولية التي تجرى في ديسمبر المقبل بمدينة كاتوفيتسه البولندية حول تنفيذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015.

يذكر أن معظم دول العالم، وقعت على اتفاق باريس، الذي يهدف إلى الحفاظ على الارتفاع في درجة الحرارة في دول العالم دون 2%، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وكانت الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، انسحبت من الاتفاق العام الماضي.