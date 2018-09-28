إندونيسيا تحث المجتمع الدولي على التخلي عن الصمت بشأن القضية الفلسطينية

دعا نائب الرئيس الإندونيسي محمد يوسف كالا المجتمع الدولي إلى عدم الاستمرار في الصمت بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوردت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنترا"، اليوم الجمعة، خطاب كالا في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية، والذي قال فيه "إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل صامتا، ويجب علينا أن ندعو على الفور إلى المفاوضات لنجعل حل الدولتين أمرا واقعا".

وأضاف "أن الوضع الحالي لا يعرض عملية للسلام وحدها للخطر، بل أيضا يهدم آمال الشعب الفلسطيني وآمالنا جميعا في دولة فلسطينية مستقلة".

وتابع "سيتعرض التزامنا بالسلام إلى التشكيك إذا لم نتمكن من حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن بلاده ستستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يوم حصولهم على الاستقلال.