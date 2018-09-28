«يوم الدين» يحصل على نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل

فاز فيلم «يوم الدين» بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل، وتشمل الجائزة نجمة الجونة، و20,000 دولار أمريكي.

والفيلم من بطولة؛ راضي جمال، شهيرة فهمي، أحمد عبد الحافظ، شهاب إبراهيم، محمد عبد العظيم، أسامة عبد الله، وتأليف وإخراج أبو بكر شوقي.

وتنافس على مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، كل من؛ «الوريثتان»، «يوم الدين»، «ولدي»، «حرب باردة»، «عندما أضعت ظلي»، «الحصادون»، «مفك»، «راي وليز»، «ريح رباني»، «تومباد»، «الرجل الذي فاجأ الجميع»، «تاريخ الحب»، «أرض متخيلة»، «هل تتذكر»، «فات أوان أن نموت صغارًا».

ويختتم مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، فعاليات دورته الثانية، التي قد بدأت في العشرين من سبتمبر الجاري، بحضور 450 ضيفًا من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب والشخصيات العامة، وبمشاركة نحو 80 فيلمًا بمختلف مسابقات المهرجان.