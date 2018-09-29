عميدة آداب عين شمس تشارك بملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الخامسة

شاركت د. سوزان القليني، عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الخامسة، والذي نظم فعالياته نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري.

وأشادت «القليني»، بالحفاوة التي تلقتها هي وسائر الإعلاميين المشاركين من مصر من د. سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، كما أشادت بدور الملتقى في تفعيل التعاون الإعلامي العربي.

وأشادت أيضًا بتجربة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الإعلام من خلال استخدام أحدث التقنيات بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية وتدريب الإعلاميين، والحرص على تقديم موضوعات هادفة، وبحث سبل التعاون في مجال التدريب الإعلامي المشترك.

فيما أكد د. سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال اللقاء، أن الصحافة علم وحرفنه ومعرفة ومهارة، وعلى الصحفي سواء كان كاتبا أو متحدثا في التلفزيون أو الإذاعة أن يدرك حجم وأهمية الكلمة التي يكتبها أو ينطق بها، لكونها أساس كل تكوين.

كما بين أهمية إعداد الإعلاميين وتأهيلهم وتدريبهم ليقوموا بواجبهم ورسالتهم الإعلامية، مشيرا إلى تعاونه المنتظر قريبًا مع نقابة الصحفيين المصرية، والتي تتمثل في إنشاء معهد يدرس الصحفيين ويدربهم، ثم ابتعاثهم لأخذ الخبرة والمعرفة من الصحف الغربية والشرقية العريقة للاستفادة بما لديهم من خبرات.

وأشار إلى أن مصر صاحبة فضل كبير عليه، فالعلم والمعرفة والعطاء الذي يتمتع به، أساسه مصر، قائلا: «نقولها بالفم المليان.. بدون مصر لن نكون، ولن تقوم لنا قائمة».

وشدد على أهمية الكلمة وخطرها وتأثيرها على المجتمعات والدول، وأن الكلمة أمانة، وقد تسبب في نشوب حروب وصراعات، مؤكدا على أهمية رجوع الإعلامي للوثائق، ولمراكز الأبحاث، وللمصادر الفعلية للمعلومات وليست المزيفة، ونوه بأهمية دور المترجم كونه ينقل رسالة بين لغتين مختلفتين.