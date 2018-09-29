سافر أحمد أبو العلا، لاعب كرة السلة، مع فريق الاتحاد السكندري إلى لبنان، ضمن قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة العربية التي ستقام في الفترة من 2 إلى 12 أكتوبر، رغم قيده في صفوف نادي الجزيرة تحت 20 عامًا.

وقام نادي الجزيرة، بقيد اللاعب في قائمة الفريق تحت 20 عامًا، وتم اعتماد القائمة من منطقة القاهرة والاتحاد المصري لكرة السلة، وهو ما يجعل سفر اللاعب مع الاتحاد إلى لبنان مخالفا للقواعد والاعراف الرياضية، خاصة وإن اتحاد السلة لم يبت في أمره.

وكان نادي الجزيرة قد أرسل خطابا رسميًا لاتحاد كرة السلة، أخطره فيه بقراره التحقيق مع أحمد أبو العلا «بيبو»، لغيابه عن تدريبات الفريق وانتظامه في مران الاتحاد السكندري، بالرغم قيده في قائمة فريق 20 سنة في الموسم الرياضي 2018-2019، لكن اللاعب لم يحضر في الموعد المقرر والذي كان أمس الخميس.

وقدم نادي الجزيرة مستندات لاتحاد السلة يؤكد بها احقيته في ضم اللاعب ، الذي وقع على عقد إعارة لصفوف زعيم الثغر قادمًا من أحد الأندية الإسبانية، وكان لاعبا في الجزيرة قبل سفره لإسبانيا، مستندًا لقوانين الاتحاد الدولي التي تمنح اللاعبين دون 18 عاما الأحقية في الاحتراف الخارجي مع حصول ناديهم الأصلي على حق الرعاية.

ووقع اللاعب على عقد إعارة لمدة موسم مع الاتحاد السكندري، في الوقت الذي تنص المادة 16 بالاتحاد المصري لكرة السلة على عودة اللاعب لناديه الأصلي إذا كان قد لعب له 4 سنوات متتالية قبل احترافه وهو ما أثبته نادي الجزيرة.

وقام نادي الجزيرة بتسليم الاتحاد المصري عقد ساري للاعب مع النادي في وقت تقديم الاتحاد السكندري لعقده معه في 1 مايو الماضي، بالإضافة لقائمة فريق 20 سنة التي تم تسجيل اللاعب بها وتم اعتمادها من منطقة القاهرة واتحاد اللعبة ، وهو ما يعني توقيعه لناديين ويجعله معرض للإيقاف لمدة سنة مع عودته لناديه الأصلي، بحسب ما تنص المادة 8 من لوائح الاتحاد المصري لكرة السلة.‎