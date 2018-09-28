شادي محمد ينضم لقائمة المصوتين على لائحة الأهلي الجديدة

حضر شادي محمد، مدافع الأهلي السابق، إلى الجمعية العمومية غير العادية بمقر الجزيرة، من أجل تسجيل اسمه في الكشوفات والإدلاء بصوته على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.

وحرص شادي محمد على التواجد، والمشاركة في التصويت على لائحة الأهلي الجديدة.

ويعقد النادي الأهلي الجمعية العمومية غير العادية اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، منذ الساعة التاسعة صباحاً؛ للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.

ووصل عدد المصوتين على مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي إلى ما يقرب من 14 ألف مصوت، وذلك حسب التقديرات الأولية، التي أكدتها مصادر مسئولة داخل أروقة النادي.