«قنصوة» ورئيس الآثار الإسلامية يفتتحان مسجد إنجي هانم بعد تطويره

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، بصحبته الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ومحمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، وقيادات المحافظة، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مسجد إنجي هانم بشارع ترعة المحمودية بمنطقة محرك بك بالإسكندرية.

وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن وزارة الآثار بدأت مشروع درء الخطورة وترميم مسجد إنجي هانم في مارس 2018، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومنطقة آثار الإسكندرية ووجه بحري، وذلك بتبرع أحد أبناء محافظة الإسكندرية؛ لتحمل كافة التكاليف الخاصة بأعمال ترميم المسجد، مؤكدًا أن المسجد كان يعاني من سوء حالته المعمارية والإنشائية نتيجة العوامل الجوية المحيطة به، وتسرب مياه الأمطار والأتربة من سقف المسجد.

وأوضح، أنه بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على قبول التبرع والبدء في مشروع الترميم، أعدت الإدارة الهندسية لآثار الإسكندرية ومتاحف الوجه البحري المقايسة الخاصة للمشروع.

ومن جانبه قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إن أعمال الترميم تضمنت استبدال العوارض الخشبية التالفة بسقف المسجد وملحقاته، ومعالجة الشروخ بالجدران من الداخل والخارج واستعدال ميول المئذنة والهلال الخشبي ومعالجة عناصرها الخشبية؛ بالإضافة إلى التغير الكامل لشبكتي الصرف والكهرباء.

وأشار إلى أن أعمال الترميم الدقيق شملت ترميم كافة العناصر الخشبية المكونة لسقف المسجد من عوارض وألواح بالإضافة إلى إزالة الدهانات المستحدثة من على أبدان الأعمدة الرخامية للمسجد ومن على اللوحات الرخامية التأسيسية بالمسجد، وعمل تدعيم وتقوية لحفظ العناصر الرخامية الأصلية به.

يذكر أن مسجد إنجي هانم يقع بشارع ترعة المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، وأمرت بإنشائه إنجي هانم حرم سعادة والي مصر (محمد سعيد باشا).