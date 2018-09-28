رئيس وفاق سطيف الجزائري يحذر من أعمال شغب بسبب «الظلم التحكيمي»

حذر حسان حمار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري من إمكانية وقوع أحداث شغب جراء «الظلم التحكيمي» الذي تتعرض له العديد من الأندية منذ بداية الموسم الحالي لدوري المحترفين الجزائري.

وقال حمار في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة إن الحكم حرم فريقه من ركلة جزاء واضحة قبل الهدف الذي سجله شبيبة القبائل في مرمى مضيفه وفاق سطيف أمس الخميس ، في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة من الدوري.

وخسر وفاق سطيف المباراة صفر / 1 ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس ، بينما ابتعد شبيبة القبائل بست نقاط في صدارة الدوري ، حيث رفع رصيده إلى 18 نقطة.

وأوضح حمار أن خطأ متعمدا من حكم المباراة هو الذي تسبب في خسارة فريقه لمباراة أمس ، مطالبا الاتحاد الجزائري بإنهاء مهام مختار أمالو من على رأس لجنة تعيينات الحكام بلجنة التحكيم.

وأضاف "أحذر من وقوع أعمال شغب في حال استمرار الأخطاء التحكيمية ، بالأمس الضحية كان وفاق سطيف ، وغدًا ستكون فرق أخرى، لا يجب أن يكون التحكيم سببا في اندلاع فتنة كبيرة في كرة القدم الجزائرية".

ومن جهة أخرى ، أكد حمار أن بعثة وفاق سطيف ستسافر غدًا السبت إلى العاصمة المصرية القاهرة على متن طائرة خاصة لمواجهة الأهلي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح حمار أن الخسارة أمام شبيبة القبائل في الدوري لن تؤثر على معنويات اللاعبين الذين استعدوا كما يجب لموقعة الأهلي.