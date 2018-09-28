لبنان: 4 إرهابيين من داعش خططوا لاغتيال بان كي مون وتسميم عسكريين بالجيش

أحالت سلطات الادعاء المختصة بالقضاء العسكري اللبناني، 4 عناصر بتنظيم (داعش) الإرهابي يحملون الجنسية الفلسطينية، إلى جهات التحقيق العسكرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استجوابهم وإصدر مذكرات الاتهام الواجبة ضدهم، وذلك لاتهامهم بالإعداد لارتكاب عمليات عدائية في لبنان وإيطاليا.

وكشفت التحقيقات التي باشرها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أن الإرهابيين الأربعة ( 3 هاربين وواحد ألقي القبض عليه ) خططوا لاغتيال الأمين العام للأمم المتحدة (السابق) بان كي مون، خلال زيارته إلى لبنان عام 2013 لتفقد قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) .

وتبين من التحقيقات أن المتهمين حاولوا وضع سموم قاتلة في خزانات المياه التي يستخدمها الجيش اللبناني بهدف قتل أكبر عدد من العسكريين اللبنانيين، إلى جانب التخطيط لعملية إرهابية في منطقة (سريدينا) في إيطاليا.