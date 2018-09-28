الشحات يسجل في فوز العين على شباب الأهلي بالدوري الإماراتي

قاد حسين الشحات، لاعب المنتخب الوطني، فريقه العين للفوز على شباب أهلي دبي 2 – 1 ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي، والتي أقُيمت اليوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد.

وسجل الشحات الهدف الأول للعين في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول بعد عدة تمريرات رائعة بينه وزملائه في الفريق، لينجح في إحراز الهدف، وقبل نهاية الشوط الأول عزز محمد عبد الرحمن التقدم للفريق العيناوي في الدقيقة 5 من وقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول.,

وسجل خالد عيسى حارس مرمى العين الهدف الأول لشباب أهلي دبي في الدقيقة 66 من زمن المباراة بالخطأ في مرماه.

وقام الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين بإشراك جمال معروف بدلًا من حسين الشحات في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز، رفع العين رصيده للنقطة 12 ويصعد لوصافة الترتيب العام للدوري، فيما توقف رصيد شباب أهلي دبي عند 3نقاط ويظل في المركز التاسع.