قائد الجيش الباكستاني يصادق على إعدام 11 إرهابيا

صادق قائد الجيش، الجنرال قمر جاويد باجوا، أمس الخميس، على أحكام بالإعدام صدرت بحق 11 إرهابيا متورطين في جرائم شنيعة مرتبطة بالإرهاب.

وقالت العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، إن الإرهابيين شاركوا في مهاجمة القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون، وتدمير مؤسسة تعليمية وقتل المدنيين الأبرياء، حسبما ذكرت اليوم الجمعة قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

وأضاف البيان "المشتبه بهم متورطون فى قتل 69 شخصًا من بينهم 49 مدنيًا و 20 من القوات المسلحة ومسؤولي الشرطة وإصابة 148 آخرين".

وتابع البيان، أن المدانين حُوكموا أمام محاكم عسكرية خاصة، كما صدرت أحكام بالسجن بحق أربعة منهم.

كانت باكستان، قد رفعت الحظر على تطبيق عقوبة الإعدام، وأنشأت محاكم عسكرية عقب الهجوم الذي استهدف مدرسة يديرها الجيش في بيشاور في أول ديسمبر 2014. وقد أسفر الهجوم عن مقتل 140 شخصًا على الأقل، معظمهم من الأطفال.