قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن اليوم الجمعة، هو آخر الأيام المخصصة لإضافة مواليد أصحاب البطاقات التموينية المنتهية برقم 6، على أن يبدأ أسبوع إضافة مواليد أصحاب البطاقات المنتهية برقم 7 بداية من غد السبت، وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مكاتب التموين تعمل بشكل منتظم على تلقى طلبات إضافة المواليد من المواطنين، مشيرا إلى أن عمليات الإضافة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أن قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، يستهدف بالأساس الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوى الاحتياجات الخاصة، وموظفى الدولة الأقل دخلا والأرامل والمطلقات.

وأوضح أن وزير التموين على المصيلحى، أعطى مهلة لأصحاب البطاقات لتصحيح بياناتهم حتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل لتنتهى المهلة بالتزامن مع نهاية فترة إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لإغلاق ملف قاعدة البيانات بعد التأكد من استحقاق كل فرد مقيد بها ويستفيد من منظومة دعم السلع والخبز.

ونوه إلى أن الحذف الفورى من قاعدة البيانات ومنظومة الدعم هى عقوبة كل متقاعس عن تحديث بيانات بطاقته التموينية بعد انتهاء المهلة نوفمبر المقبل، مؤكدا أن الوزارة أتاحت فرصة تحديث البيانات عدة مرات خلال العام الحالى، بعدما وفرت جميع السبل أمام المواطنين من أصحاب البطاقات سواء من خلال المكاتب التموينية أو من خلال الموقع الإلكترونى.

وقال إنه فى حالة حذف أى بطاقة تموينية من منظومة الدعم بعد انتهاء المهلة المحددة، لن يكون هناك سبيل لإعادتها مجددا، وسيتوجب على المواطن صاحب البطاقة تقديم طلب استخراج بطاقة تموينية جديدة وسيسير فى خطوات الحصول عليها كأى فرد آخر، وسيصبح وكأنه لم يكن بالمنظومة من الأساس.