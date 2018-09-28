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«تشغيل الخارجة» يوفر فرص عمل للخريجين بالقطاع الخاص

عمرو بحر
نشر فى : الجمعة 28 سبتمبر 2018 - 3:22 م | آخر تحديث : الجمعة 28 سبتمبر 2018 - 3:22 م

أكد أحمد طليب، مدير عام مكتب التشغيل بالقوى العاملة في الوادي الجديد، أنه تم توفير عشرات فرص العمل بأحد الفنادق الخاصة بمدينة الخارجة، وذلك في إطار خطة المكتب لتوفير وتشغيل شباب المحافظة من أصحاب التخصصات المختلفة.

وقال «طليب» في بيان له الجمعة، إن مكتب التشغيل يواصل حصر جميع فرص العمل في القطاع الخاص وإعلانها أمام الخريجين الراغبين في العمل بجميع مراكز المحافظة، سواء في المشروعات الصناعية أو الشركات الزراعية.

وأشار إلى ان المكتب يواصل تلقي طلبات الراغبين، في اجتياز دورات الحرف المختلفة بمقر مركز التدريب التابع للقوى العاملة، وذلك لتأهيل الشباب للعمل في مهن (خراطة، ولحام معادن، ونجارة آثاث، وصيانة محمول، وخياطة) وغيرها من الحرف.


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