6 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي و500 مصاب شرق غزة

استشهد 6 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، كما أصيب 500 آخرين خلال مواجهات على حدود قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - استشهاد الشاب إياد خليل أحمد الشاعر 18 عاما عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق مدينة غزة، إضافة إلى شهيد مجهول الهوية، ونقلا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة مضيفة أن الطفل محمد نايف الحوم 14 عاما استشهد نتيجة إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأشارت المصادر إلى أنه أصيب 500 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة، حيث تم تحويل بعضهم للمستشفيات، بينهم مصابين بالرصاص الحي وأطفالا ومسعفين وصحفيين.