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ركلات الترجيح تقود الوداد البيضاوي لثمن نهائي البطولة العربية

د ب أ
نشر فى : الجمعة 28 سبتمبر 2018 - 11:33 م | آخر تحديث : الجمعة 28 سبتمبر 2018 - 11:33 م

لحق الوداد البيضاوي المغربي بركب المتأهلين لدور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية، عقب فوزه 4 / 2 بركلات الترجيح على أهلي طرابلس الليبي في إياب دور الـ32 للمسابقة اليوم الجمعة.

كان لقاء الإياب، الذي انتهى بملعب رادس الأولمبي في العاصمة التونسية، انتهى بالتعادل 1 / 1 وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق المغربي.

وبادر محمد أوناجم بالتسجيل للوداد في الدقيقة 11، لكن محمد سالتو أحرز التعادل لأهلي طرابلس في الدقيقة 32.

ويأتي هذا الفوز ليعيد بعضا من الاتزان للوداد، الذي تلقى صدمة موجعة مؤخرا بخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، عقب خروجه من دور الثمانية للمسابقة القارية على يد فريق وفاق سطيف الجزائري


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