الصين تشن حملة في المدارس بعد العثور على فضلات فئران بالقرب من الطعام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الصينية، أنها ستجري عمليات تفتيش على مقاصف مدرسية عقب تلقي شكاوى من أولياء أمور من أنه يتم تقديم طعم عفن ومنتهى الصلاحية لأطفالهم في الحضانات الخاصة.

وقال مجلس الدولة، اليوم الجمعة، إنه سيجرى فحوصات السلامة الغذائية في المدارس بالمناطق الريفية في أعقاب الحوادث المفزعة الأخيرة.

وأعلنت السلطات في إقليم أنهوي شرقي البلاد أوائل الأسبوع، أنها دفعت تكلفة الفحوصات الطبية لـ765 طفلًا بعدما اشتكى الآباء من أنه جرى إطعام أبنائهم أرزًا به ديدان سوداء، وخلا منتهى الصلاحية في ثلاث حضانات.

واكتشف الآباء الأسبوع الماضي، فضلات فئران بالقرب من منطقة معالجة غذائية كانت تقدم وجبات الغداء للتلاميذ في إقليم هيبي القريب من العاصمة بكين، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج".

وأصيب أكثر من عشرة تلاميذ في مدارس ابتدائية بتسمم غذائي.

وأصدر مجلس الدولة أوامره للمدارس، بتحسن النظافة داخل المقاصف، وإعلان أسعار الأطعمة والمعلومات الخاصة بالموردين.