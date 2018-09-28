هالة مصطفى تجدد تعاقدها مع سلة الأهلي حتى 2020

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جددت هالة مصطفى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، تعاقدها مع النادي لمدة موسمين.

ووقعت اللاعبة على عقودها الجديدة للأهلي في حضور رؤوف عبد القادر، مدير إدارة النشاط الرياضي، وياسر نصير، نائب مدير إدارة النشاط الرياضي ووالد اللاعبة.

يذكر أن هالة مصطفى إحدى نجمات فريق سيدات سلة الأهلي الذي توج برباعية تاريخية الموسم الماضي بعدما حصد الدوري وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة، ودوري المرتبط، كما خاضت اللاعبة مسيرة احترافيه في أمريكا ولبنان.

وكسرت هالة، الرقم القياسي في جامعة سانت بيتر بولاية نيو جيرسي بـ150 «بلوك»، حيث أصبحت أول لاعبة في الجامعة تحقق هذا الرقم منذ إنشائها.