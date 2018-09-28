مهند مجدي: الجمعية العمومية للأهلي درس في الانتماء

قال مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إن الحضور الكبير من جانب أعضاء النادي خلال الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على لائحة النظام الأساسي يعتبر درسا في الانتماء للنادي من جانب أعضائه.

وأوضح أن الرهان على الجمعية العمومية يكون الصواب دائما بعد أن شهد اليوم إقبالا كبيرا، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يعكس رغبة الجميع في المشاركة بإقرار دستور الأهلي.

وشدد عضو مجلس إدارة الأهلي على أن لائحة النظام الأساسي للنادي وافية لكل الفئات والقطاعات، وأن جمهور الأهلي سيستفيد بشكل كبير من بنود اللائحة التي لم تهمل إنشاء الروابط وتعظيم دورها.