علق المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على مبادرة «مودة» التي تعزم الحكومة على إطلاقها قريبًا لحماية كيان الأسرة، قائلًا إن نسبة الطلاق في مصر أصبحت مقلقة للغاية.



وأضاف متحدث «الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس السبت، أنه يتم عقد 980 ألف زيجة في العام، ينتهي 198 ألف منها بالطلاق، معقبًا: «هناك 20% من الزيجات تنتهي بالطلاق».



وأوضح أن نسبة الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من عمر الزواج تصل إلى 40%، وترتفع بين الأزواج صغار السن من 25 إلى 35 عامًا، متابعًا أن هذه المبادة تستهدف علاج هذه الاختلالات للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.



وذكر أن المبادرة ستتضمن تقديم دورات تدريبية مكثفة للمقبلين على الزواج، وستُقدم للمجندين في القوات المسلحة وطلبة الجامعات وصغار الموظفين المقبلين على الزواج، موضحًا أن المبادرة تضم عدة وزارات في مقدمتها التضامن الاجتماعي.



واستطرد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد أول من أشار إلى هذه الظاهرة، مضيفًا أنه سيتم عرض الأمر المبادرة على الرئيس منتصف الشهر المقبل ليعلن إطلاقها.



وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد مبادرة تحت عنوان «مودة» لحماية كيان الأسرة ومواجهة ارتفاع معدلات الطلاق.



