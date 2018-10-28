أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن كل المحافظات رفعت درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس السبت، إن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة استعدادات المحافظات لمواجهة موسم الأمطار جاء بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن.



وتابع أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كان أول من نبه منذ أكثر من شهر، باتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة موسم الأمطار قبل سقوطها بوقت كاف، وقال للوزراء والمحافظين أن الأمطار عندما تأتي لن تخبر أحد مسبقًا لذلك لابد من الاستعداد لها.



يُذكر أنه قد تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة مدى استعداد وجاهزية الوزارات والمحافظات لمجابهة الأمطار الغزيرة والسيول.