عمرو أديب يعلق على تعيين أول امرأة لرئاسة جمهورية إثيوبيا

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب على المصريين معرفة ما يدور في إثيوبيا مثل الاهتمام بالأخبار العالمية في أمريكا والدول الكبرى، موضحًا أنه يجب متابعة أخبار إثيوبيا التي يوجد بها سد النهضة، ومورد المياه في مصر.



وأضاف في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أنه تم تعيين امرأة في منصب رئيس الجمهورية، متابعًا: «المنصب شرفي ولكنه هام جدًا ويعكس أهمية التعليم، ورئيسة جمهورية إثيوبيا سهل ورق زوردي، استكملت تعليمها في فرنسا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هو الذي يحكم البلاد بحكم المتعارف عليه هناك».



وأوضح أن إثيوبيا وضعت آليات لإلغاء الحصول على تأشيرة الدخول للبلاد لأي مواطن في قارة إفريقيا، فضلًا عن الجهود التنموية والتعليمية الكبيرة في إثيوبيا الفترة الماضية.



واختار البرلمان الإثيوبي، يوم الخميس الماضي، بالإجماع سهل ورق زودي لرئاسة البلاد، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب الفخري أساسا بعد استقالة الرئيس ملاتو تشومي.