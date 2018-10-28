شركة روسية تخطط لإنتاج كاميرات لكشف الحرائق من الفضاء

أعلن قسطنطين يميليانوف المدير التنفيذي لشركة النظم الفضائية الروسية التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" أن الشركة تخطط لإنتاج كاميرات تثبت على الأقمار الصناعية لكشف الحرائق على الأرض.

وقال يميليانوف، اليوم الأحد، إن "مسألة إنشاء نظام فضائي للكشف المبكر عن الحرائق من الفضاء تعتبر حيوية جدا لروسيا وهذا يعني 10 أجهزة فضائية إضافية من ابتكار وإنتاج الشركة".

وتمتلك روسيا حاليا قمرا واحدا فقط من هذا النوع هو "كانوبس في آي كيه" وأطلق إلى الفضاء في 14 يوليو 2017 وزود بكاميرا تعمل بالآشعة تحت الحمراء وتخصص للبحث عن حرائق الغابات وتستطيع تلك الكاميرات كشف حرائق لا تزيد مساحتها عن 25 مترا مربعا.

يذكر أن ليونيد ماكريدينكو المدير العام لمؤسسة "نظم المراقبة الفضائية" العلمية الإنتاجية قد أعلن سابقا أنه بحلول عام 2021 ستمتلك روسيا مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة مزودة بكاميرات تعمل بالآشعة تحت الحمراء.