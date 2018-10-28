إسرائيل تعاني من أسوأ تفش للحصبة خلال عقد من الزمن

كشفت بيانات من وزارة الصحة الاسرائيلية، أن أكثر من 820 شخصا في إسرائيل، تم تشخيص حالتهم بأنها إصابة بالحصبة منذ بدء العام، مما يجعل هذا التفشي الاسوأ الذي تشهده البلاد منذ عام 2008.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الاسرائيلية الأسبوع الماضي، في تصريحات صحفية، قائلة: "نشتبه أن سبب التفشي الحالي هو استيراد حالات من خارج إسرائيل من قبل مسافرين وانتشارها بعد ذلك إلى أشخاص لم يحصلوا على تطعيم من الحصبة".

وأضافت المتحدثة أن معدل التطعيم المحلي للحصبة يبلغ 97 بالمئة.

وكانت المعدلات السنوية للحصبة في السنوات الخمس الماضية قد تراوحت من العشرات إلى عدد قليل من الحالات.

وفي عام 2008، تم تشخيص 930 حالة على إنها إصابة بالحصبة.