وزيرالرياضة يتفقد نادي الإسماعيلي الجديد

قام أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية بنادى الإسماعيلي الجديد، ومتابعة اللمسات الأخيرة للمشروع المقام بأرض النخيل على مساحة إجمالية تقدر بنحو 27 فدان والمقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

رافق الوزير خلال الجولة اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية والمهندس خالد فرو، نائب رئيس النادى الإسماعيلى والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة وسامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

شملت الجولة تفقد الملاعب ومجمع حمامات السباحة، والمبنى الاجتماعى، والمطاعم، والمنطقة المخصصة للأطفال، فضلا عن صالة المنازلات، والجيم، وقاعات المؤتمرات إضافة إلى المنشآت الإدارية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة بحجم الإنشاءات التى يتضمنها المشروع المقام وفقًا للمواصفات العالمية، ويعد صرحًا يبعث عن الفخر لكل مواطنى المحافظة ،مشيرَا إلى أنه يعتبر إنجازًا رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا على أعلى مستوى.

وأتم الوزير بأن هذا المشروع يعد استكمالا للطفرة الانشائية التى تشهدها محافظة الإسماعيلية فى الأونة الأخيرة.