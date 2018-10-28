توقعات بتراجع معدل البطالة في ألمانيا إلى أقل من 5% لأول مرة

أشارت تقديرات خبراء اقتصاديين في مصارف ألمانية كبرى إلى أن وضع سوق العمل في البلاد واصل تحسنه خلال تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وبحسب نتائج استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بين هؤلاء الخبراء، فإن التعافي الاقتصادي في الخريف أسهم في خفض أعداد العاطلين عن العمل. ولفت الخبراء إلى أن معدل البطالة سيتراجع، حسب جميع التوقعات، دون حاجز 5% لأول مرة منذ بدأت الوكالة الاتحادية رصد الاحصاءات.

وبحسب تقديرات الخبراء، فإن عدد العاطلين عن العمل الشهر الجاري سيصل إلى 2.199 مليون شخص بتراجع بنحو 57 ألف شخص مقارنة بسبتمبر الماضي وبمقدار نحو 190 ألف شخص مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ومن المنتظر أن تعلن الوكالة الاتحادية للعمل الأرقام الرسمية لسوق العمل في البلاد بعد غد الثلاثاء، وكان معدل البطالة قد بلغ 5% في سبتمبر الماضي.

وأعرب الخبراء عن اعتقادهم بأن سوق الوظائف استفاد من الحالة الاقتصادية الجيدة حتى مع بعض التراجع في وتيرة التعافي الاقتصادي.