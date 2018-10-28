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معتقل فلسطيني لدى إسرائيل مضرب عن الطعام منذ 57 يوما يمتنع عن شرب الماء

رام الله - د ب أ
نشر فى : الأحد 28 أكتوبر 2018 - 8:40 م | آخر تحديث : الأحد 28 أكتوبر 2018 - 8:40 م

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد إن معتقلا فلسطينيا لدى إسرائيل مضرب عن الطعام منذ 57 يوما سيمتنع عن شرب الماء.

وحذرت الهيئة في بيان صحفي من تفاقم الوضع الصحي للأسير خضر عدنان صاحب الـ40 عاما، نتيجة مواصلته إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الثاني من الشهر الماضي، وفي ظل "تجاهل السلطات الإسرائيلية مطالبه في الإفراج عنه ووقف اعتقاله التعسفي".

ذكرت الهيئة أن عدنان قرر تصعيد إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، بالامتناع عن شرب الماء اعتبارا من اليوم الأحد حتى الإفراج عنه وانهاء اعتقاله".

وأفادت بأن الظروف الصحية لعدنان تتدهور بشكل مستمر "إذ لا يستطيع التحرك إلا على كرسي متحرك، كما فقد الكثير من وزنه، ويعاني من صعوبة في الحديث، وحالة تقيؤ على مدار الوقت".

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