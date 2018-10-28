تأييد إخلاء سبيل 6 من ألتراس أهلاوي في اتهامهم بإثارة الشغب ببولاق الدكرور

رفضت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة طعن النيابة العامة على إخلاء سبيل 6 من مشجعي النادي الأهلي من رابطة "ألتراس أهلاوي" بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، بعد اتهامهم بإثارة الشغب عقب مباراة النادي الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري مساء الثلاثاء الماضي.

وكانت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، قد واجهة المتهمين باتهامات التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة مخالفة للقانون تمثلت فى رابطة «أولتراس أهلاوي»، وتعطيل حركة السير.

وذكرت التحقيقات الأولية، أن المتهمين تجمعوا وآخرين على مقهى بشارع العشرين بمنطقة فيصل عقب مبارة النادى الأهلى ووفاق سطيف الجزائري فى نصف نهائي بطولة إفريقيا مساء الثلاثاء الماضي، موضحة أن المتهمين تظاهروا وتجمهروا في الطريق مما أدى إلى تعطيل حركة المرور.

وجاء بتحريات المباحث التى اطلعت عليها النيابة قيام المتهمين بالهتافات للإفراج عن زملائهم ورفعوا لافتات مكتوب عليها "الحرية لمعتقلي النادي الأهلي، والمجد للشهداء". فيما ضمت الأحراز المضبوطة معهم "شماريخ وشاشات تليفزيون وبروجكتر".

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الستة أنكروا الاتهامات المنسوبة لهم، مؤكدين أنهم كانوا يحتفلون بفوز النادي الأهلي وتأهله لنصف نهائي أفريقيا ولم يعطلوا المواصلات، وعقب ذلك أصدرت النيابة قرارا بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، أعقبه قرارا بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.