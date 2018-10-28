القليوبية: الكشف على مليون و195 ألف مواطن ضمن حملة فيروس سي

أشاد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بالإقبال الكبير من قبل أهالي المحافظة لإجراء الكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض السارية منذ انطلاق الحملة القومية في الأول من أكتوبر وحتى الآن.

وأكد المحافظ فى بيان له اليوم الأحد، أنه تم فحص مليون و195 ألفا و464 مواطناً ومواطنة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية وجاءت مدينة شبرا الخيمة في المقدمة يليها مدينة بنها في عدد الإقبال وإجراء الكشف الطبي.

وقال عبد الحليم إنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي لفيروس سي بالإضافة إلى توفر 18 مركزا طبيا بالمستشفيات لاستكمال الفحص وتلقي العلاج.

وناشد المحافظ المواطنين بالحرص على القيام بالكشف على فيروس سي حفاظاً على الصحة العامة ولمساعدة المسؤولين للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية منه مؤكداً أنه بدون متابعة أو علاج سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة حيث إن المستهدف في المحافظة فحص 2.9 مليون مواطن.