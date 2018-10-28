مجلس الوزراء الإسرائيلي يقف دقيقة حدادا على ضحايا هجوم بنسلفانيا الأمريكية

وقف أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الهجوم المسلح على معبد يهودي في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية أمس السبت، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل بالرصاص، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية الجلسة الوزارية الأسبوعية: "إسرائيل بأكملها تعزي عائلات قتلى المذبحة المروعة في معبد تري أوف لايف (شجرة الحياة) في بيتسبرج".

وأضاف أن هجوم أمس السبت هو "أكبر جريمة لمعاداة السامية" في سجل أحداث الولايات المتحدة ودعا العالم إلى الاتحاد لمحاربة معاداة السامية في كل مكان.

وتابع: "يصعب تصوير هول قتل يهود تجمعوا للصلاة يوم السبت وقُتلوا فقط لأنهم يهود".

وكان مسلح اقتحم المعبد وهو يصيح "الموت لكل اليهود" أثناء صلوات السبت وقتل 11 مصليا وأصاب ستة آخرين بينهم أربعة من رجال الشرطة قبل القبض عليه.

وقال نتنياهو: "نيابة عني وعن حكومة إسرائيل وإسرائيل أنقل تعازينا القلبية لعائلات من فقدوا ذويهم، نصلي جميعنا من أجل سرعة تعافي المصابين".